Kate Middleton, colpo basso a Meghan e Harry: cosa ha avuto il coraggio di fare dopo la partenza dei Sussex

Dopo la partenza di Meghan Markle, Kate Middleton ha sferrato un colpo davvero basso alla rivale con l’obiettivo di batterla sui social network!

La partenza di Harry e Meghan Markle, pur avendo avuto qualche effetto sul morale di Kate Middleton, ha messo in luce anche un aspetto del carattere della moglie di William che proprio non ci aspettavamo: dopo l’addio dei Sussex alla casa reale, infatti, la futura regina ha messo in piedi una strategia per batterli sui social network! Ma cosa avrà mai combinato?

Il colpo basso di Kate Middleton dopo la partenza di Meghan Markle

Andiamo con ordine. La “guerra social” tra i Sussex e Kensington Palace non è affatto una cosa nuova ma, com’era prevedibile, con la Megxit non poteva far altro che inasprirsi.

Ecco che quindi, dopo la partenza di Harry e Meghan Markle, Kate Middleton ha deciso di sferrare un vero e proprio colpo basso agli eterni rivali. Secondo People, per provare a batterli sul terreno social, sembra proprio che la moglie di William abbia deciso di assumere il talentuoso social media manager che aveva decretato il successo di Meghan sui social, David Watkings. E, per non farsi mancare nulla, Kate ha anche assoldato alcuni membri dello staff web dei Sussex.

La guerra tra i Sussex e Kensington Palace continua sui social

L’obiettivo sarebbe quello di provare a fare di Kensington Royal un marchio riconoscibile almeno quanto Sussex Royal. Quest’ultimo, sui social, è qualcosa di estremamente glamour e immediatamente identificabile a differenza del marchio legato a William e Kate, decisamente più istituzionale.

Per farla breve, la guerra tra Kate Middleton e Meghan Markle sembra destinata a protrarsi anche dopo la partenza dei Sussex, che da parte loro si stanno senz’altro godendo la loro nuova vita americana… Non essendo più possibile andare avanti solo a battutine e smacchi in pubblico, per combattersi a distanza i social sono lo strumento essenziale. Meghan risponderà con qualche contromossa?

