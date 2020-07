Kanye West s’infuria su Twitter: ‘Kim vuole rinchiudermi’. Cosa sta succedendo in queste ore dopo il comizio elettorale

Kanye West pubblica un tweet controverso sulla moglie Kim Kardashian dopo il suo comizio elettorale, nel quale è scoppiato in lacrime.

Sta facendo discutere sul web un tweet pubblicato da Kanye West dopo il suo primo comizio elettorale, nel quale il rapper se la prende con la moglie, Kim Kardashian. Ma cosa avrà mai scritto? E, soprattutto, quale sarà il motivo di questo suo exploit?

Il comizio devastante di Kanye West

Andiamo con ordine. Kanye West si è candidato alla Presidenza degli Stati Uniti, combattendo una personale battaglia sia contro i repubblicani di Trump che contro i democratici di Joe Biden. Con addosso un giubbotto antiproiettile e “2020” rasato sulla testa, il rapper si è presentato con un discorso decisamente controverso.

Noto antiabortista, Kanye West è scoppiato a piangere nel mezzo del discorso, raccontando un aneddoto intimo riguardante lui e la moglie Kim Kardashian ai tempi della nascita della loro prima figlia, North.

Il rapper ha rivelato che Kim “stava per uccidere” la sua primogenita: “La mia ragazza mi chiamò urlando, piangendo. Ero al computer e il mio schermo diventò bianco e nero. E Dio mi ha detto: ‘Se mandi a quel paese i miei piani, io manderò a quel paese i tuoi‘. Così ho chiamato mia moglie e le ho detto che avremo avuto questo figlio. Aveva le pillole in mano”.

Kanye West: “Kim Kardashian vuole farmi rinchiudere”

Un momento toccante ma dai tratti complessi. Ma tutto è continuato sul profilo Twitter dello stesso West, che ha cinguettato sullo stesso argomento, svelando la reazione della moglie: “Kim stava provando a volare in Wyoming con un medico per rinchiudermi come nel film Get Out, perché ieri ho pianto riguardo al salvataggio della vita di mia figlia”.

Insomma, Kim Kardashian avrebbe provato a far ricoverare Kanye West, che con quel comizio si è mostrato estremamente vulnerabile. Il tweet è poi scomparso dai social network e poco sappiamo su quello che sia effettivamente successo. Ma il rapper continuerà la sua corsa verso la Casa Bianca? O questo episodio è destinato a metterci una pietra tombale sopra? Oppure, come si è vociferato, il suo account è stato hackerato?

Foto: Kikapress