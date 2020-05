Justine Mattera senza vestito. Si mostra in lingerie e manda in tilt i social... ma la domanda va ben oltre le reazioni.

Non solo coronavirus.

Mentre il mondo intero si interroga sul post covid, sulle nuove quotidianità che vivremo, su quali saranno le nuove modalità lavorative tra smart working, uffici e telelavoro, c’è chi si pone ben altri quesiti. Quesiti universali, che almeno una volta nella vita tutti ci siamo posti: la biancheria intima è meglio abbinata o spaiata?

Justine Mattera senza vestito

Ebbene sì, un interrogativo immortale che nelle ultime ore su instagram è stato riportato all’attenzione da Justine Mattera.

Sui social, la showgirl ha postato una sua foto che la ritrae in lingerie. Udite udite: lingerie non abbinata. Nessun product placement, nessuna pubblicità occulta… solo un’occasione per riflettere della bellezza o meno degli accostamenti intimi.

Justine Mattera fondo schiena (perfetto) in vista

Nella foto, in bianco e nero, Justine appare di tre quarti, affacciata alla finestra, con la chioma bionda che ricade sulle spalle. In dosso ha un reggiseno a rete dal quale vedono chiaramente i capezzoli e un tanga che mostra la sua perfetta forma fisica.

Great lingerie is always a great idea. Specialmente in quarantena.

Riflettevo sulla lingerie spaiata contro quella appaiata. In questo caso, la lingerie non matchy matchy risulta più intrigante come se l’avessi messa in fretta, casualmente. Ricordatevi- la perfezione può essere noiosa ed artefatta. Il mix and match al momento è inconsapevolemente sexy. Così Sembra una dote, non una strategia.

Che dici @bettina__zagnoli ? ❤️

Ph @davideambroggio

Nonostante la domanda posta sia ben chiara, le reazioni sembrano arrivare soprattutto per il suo fisico perfetto, mentre in pochi colgono l’interrogativo sostanziale. Che sia un escamotage per mostrarsi in piena forma e bellissima come sempre?

Spaiata contro appaiata.👏👏👏…..sei sexy simpatica intelligente, insomma una donna da sposare.

Commentano i più attenti… mentre la maggior parte dei fan, soprattutto in duri tempi di quarantena, va in tilt.

La showgirl, anche in quarantena, non ha perso dunque la sua abitudine a mostrarsi semi-nuda o in sexy mise vedo-non vedo, allietando i suoi seguaci e non solo.