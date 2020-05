Senza mascherina, tossisce sul microfono che poi passa al vicino: il video di Jole Santelli in conferenza stampa diventa virale

Lavarsi spesso (e bene) le mani, coprire naso e bocca, tossire e starnutire nella piega del gomito. Queste raccomandazioni per prevenire il contagio da coronavirus le sentiamo ripetere ormai da mesi, da quando è iniziata l’emergenza sanitaria. Ma c’è chi, nonostante gli appelli degli esperti, sembra dimenticarsene. È il caso della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che ieri nel corso di una conferenza stampa si è resa protagonista di un gesto non solo discutibile ma anche molto pericoloso. E il video è immediatamente divenuto virale sui social.

Jole Santelli e quel gesto in conferenza stampa

La presidente calabrese, che ha fatto parlare di sé per la controversa ordinanza sulle riaperture anticipate che le è costato uno scontro col governo, ha presentato le misure economiche che la Regione mette in campo per professionisti e imprese.

Mentre illustrava i provvedimenti ai giornalisti in conferenza stampa, Jole Santelli – tra l’altro senza mascherina – è stata colta da un piccolo attacco di tosse. La governatrice ha tossito in una mano, con la quale ha toccato il microfono, che ha poi passato al suo vicino, il vicepresidente Nino Spirlì, che a sua volta lo ha passato a un assessore.

Una scena che ha colpito molto l’opinione pubblica e il cui video è divenuto immediatamente virale sui social, grazie anche a Selvaggia Lucarelli che non ha risparmiato critiche.

Il video virale in rete

“Che meraviglia. Jole Santelli, durante la conferenza stampa sul Covid, ha in mano un microfono a gelato. Tossisce nella mano più volte senza mascherina. Poi con quella mano passa il microfono alla persona a fianco che lo passa a un’altra. Manca solo lo starnuto sulla prima fila” ha scritto su Twitter.

Che meraviglia. Jole Santelli, durante la conferenza stampa sul Covid, ha in mano un microfono a gelato. Tossisce nella mano più volte senza mascherina. Poi con quella mano passa il microfono alla persona a fianco che lo passa a un’altra. Manca solo lo starnuto sulla prima fila. pic.twitter.com/dTfXV41JqA — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 7, 2020

Dopo aver visto il video della conferenza stampa, in molti si stanno interrogando sulle condizioni di salute di Jole Santelli. La governatrice si è presa l’influenza? Ha contratto il coronavirus? O si tratta di banale allergia?

Un crisi allergica, però, raramente si manifesta con colpi di tosse, ma più specificamente con naso chiuso, starnuti e congiuntivite. A differenza del Covid-19, invece, che causa difficoltà respiratori, febbre e tosse.

Va ricordato che la presidente calabrese ha uno stato di salute cagionevole, essendo in cura per una patologia tumorale, della quale lei stessa ha parlato tempo fa. Circostanza che dovrebbe indurla a usare maggiori precauzioni, per tutelare non solo gli altri, ma in primis se stessa.