Johnny Depp, l’audio shock di Amber Heard: il dito tagliato e il viso pieno di lividi

Nella guerra tra Johnny Depp e Amber Heard spunta un audio scioccante in cui la donna ammette le violenze sull'ex marito... Ecco cosa dice nella registrazione.

Johnny Depp vittima di violenza domestica da parte della ex moglie Amber Heard. La guerra tra i due attori si arricchisce di nuovi, scioccanti dettagli. Dopo un matrimonio durato appena 18 mesi e anni di accuse reciproche, ora spunta un audio in cui la donna ammette gli abusi commessi sull’ex marito.

L’audio choc: Amber Heard e la violenza su Johnny Depp

Il Daily Mail è venuto in possesso di una conversazione tra Johnny Depp e Amber Heard datata 2015. L’audio faceva parte di una terapia di coppia alla quale gli ex coniugi si stavano sottoponendo per tentare di salvare il matrimonio. Nel file, si sente chiaramente la donna ammettere le sue responsabilità nei confronti dell’attore.

Parlando di una violenta lite avvenuta la sera prima della registrazione, lei dice: “Mi dispiace non averti colpito in faccia con un vero schiaffo, ti stavo colpendo, ma non ti ho dato un pugno. Tesoro, non sei stato preso a pugni”.

Amber cerca di minimizzare l’accaduto, accusando Depp di averla colpita a sua volta. Lui non ci sta e nega, sottolineando di averla solo spinta. Poi aggiunge: “Me ne sono andato ieri sera. Onestamente, te lo giuro perché non riuscivo a sopportare l’idea di continuare con questi abusi fisici l’uno sull’altro… Piccola, te l’ho detto già una volta, sono molto spaventato… In questo momento siamo su una fottuta scena del crimine…”.

Lei replica: “Non posso promettere che non lo farò più, divento così arrabbiata…”

Le foto scioccanti

Le parole di Amber Heard sono piuttosto rilevanti, visto che la donna nel 2016 aveva chiesto il divorzio da Johnny Depp accusandolo di violenza domestica nei suoi confronti. Lui, che sosteneva di essere vittima dell’ex moglie, ha presentato una querela per diffamazione, sostenendo che la sua immagine ha risentito negativamente di quelle accuse non vere.

“La Signorina Heard non ha subito abusi domestici ma li ha perpetrati…Mi ha colpito, preso a pugni e preso a calci. Inoltre ha ripetutamente e frequentemente lanciato oggetti sul mio corpo e sulla mia testa, tra cui bottiglie pesanti, lattine di soda, candele accese, telecomandi della televisione e barattoli di vernice, il che mi ha gravemente ferito…” si legge nei documenti.

E proprio in uno di questi scontri fisici tra i due, una volta, Depp si sarebbe fatto male seriamente a un dito, come mostrano alcuni scatti che ha allegato alla copiosa documentazione. Nelle foto, tra l’altro, l’attore si mostra con lividi, tumefazioni e bruciature di sigarette sul volto. Foto simili a quelle diffuse dalla moglie, che sostiene, invece, di essere la vera vittima.