Jessica Selassiè spezza i cuori dei Jerù: la stories che pone fine alle speranze di una storia con Barù 

La vincitrice del GF Vip 6 comunica nelle stories su Instagram la fine delle speranze dei Jerù... Barù ha un nuovo amore

Questa volta non si tratta di indiscrezioni o gossip ma di una dichiarazione che sembra proprio una conferma: Jessica Selassié e Barù Gaetani non sono una coppia e forse non lo saranno mai.

In queste ore è stata la stessa Jessica a mettere fine alle speranze di chi sognava un lieto fine tra i due, dopo essersi conosciuti all’interno della casa del GF Vip. Attraverso una stories su Instagram, la vincitrice del reality ha lasciato una nota scritta, piena di significato: “Visto le ultime notizie vorrei fare una precisazione. Ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta […] Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jerù, nonostante questo noi non siamo una coppia”

Il messaggio di Jessica continua: “I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù. Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole […] Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni ed il bene che mi volete”.

Cala così il sipario su una coppia che purtroppo non è mai nata e non si è mai spinta oltre il sentimento dell’amicizia.

