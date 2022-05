Jessica Selassiè smonta un gossip e Victoria Cabello, ex di Barù, parla proprio di lei: cosa ha detto

L'ex fidanzata di Barù parla di Jessica, nel frattempo la Selassié smentisce un gossip...

A distanza di settimane dal GF Vip 6, si continua a parlare di alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione del reality, tra questi ci sono senza dubbio Barù e Jessica Selassié.

LEGGI ANCHE : — Barù da applausi, ‘non mi fate regali’: cosa chiede ai suoi fan dopo i pacchi ricevuti

Entrambi presi dai loro impegni (Barù ha aperto un ristorante temporaneo, Jessica ha vinto il GF Vip e si starebbe preparando per altre esperienze professionali), appaiono ormai distanti, anche se i fan hanno sperato fino all’ultimo in una storia d’amore tra i due.

Mentre Jessica ha messo fine alle voci di una suo avvicinamento all’amico di Alex Belli, Simone Bonaccorsi, smentendo sui social di aver passato una notte insieme a lui, c’è chi associa ancora il suo nome proprio a quello di Barù.

L’ultima ad aver parlato proprio di Jessica Selassié è stata Victoria Cabello, ex fidanzata di Barù e redice dalla sua esperienza come concorrente nell’ultima edizione di Pechino Express.

Victoria a FanPage ha dichiarato: “Siamo grandi amici e sono rimasta ottima amica con tutti i miei ex. Abbiamo parlato del suo nuovo progetto legato a un ristorante […] Poi abbiamo parlato di Jessica, avendo fatto la posta del cuore per una vita chi meglio di me poteva dargli consigli di cuore?” ha scherzato Victoria.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy