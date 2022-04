Jessica Selassiè reagisce male all’intervista di Barù a Verissimo: la sua reazione sui social 

La reazione di Jessica alle parole di Barù non è sfuggita ai fan...

Se da una parte, dopo il GF Vip, l’amore è sbocciato e continua tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, dall’altra la vincitrice del reality, Jessica Selassié sembra aver trovato meno fortuna in amore, soprattutto per quanto riguarda la sua relazione mai nata con Barù.

Dopo il reality, molti fan hanno sperato che i due si incontrassero privatamente e lontano dai riflettori, ma la loro strada si arricchisce di un ostacolo, che sarebbe stato messo – ancora una volta – da Barù. La sua intervista concessa a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo sembra aver lasciato in segno… Ma non come speravano i fan.

Barù infatti si è ritrovato nuovamente a parlare di Jessica e di ciò che li lega. Il nipote di Costantino della Gheraredesca ha così spiegato che non ha più rivisto la principessa Selassié dopo il reality, mentre ha incontrato con piacere Davide Silvestri e Soleil Sorge.

Le parole di Barù e la reazione di Jessica

Le parole di Barù non lasciano molto spazio ad altre interpretazioni: “Non sono innamorato, vorrei mettere fine a questa storia che non è mai esistita […] La guardavo con affetto profondo per un’amica. […] Basta, facciamola finita. Non ce la faccio più”.

Sui social, ai fan non è sfuggito un particolare: “Jessica, dopo l’intervista di Barù, ha smesso di seguirlo su Instagram” ha fatto notare un noto profilo che si occupa dei personaggi del mondo del reality. La reazione di Jessica quindi non si è fatta attendere e tra i due si potrebbe essere arrivati davvero a una rottura definitiva.

