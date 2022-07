Jessica Selassiè, Lulù accusata di copiare la sorella: interviene la mamma delle Selassiè. Cosa scrive su di loro 

Le sorelle Selassié, molto attive sui social, sono state difese dalla madre che scende in campo per placare le polemiche

Le sorelle Selassié, dopo l’avventura condivisa al Gf Vip 6, sono molto attive sui social per tenere aggiornati i loro fan sulla loro vita e gli impegni lavorativi futuri. Tra loro c’è Jessica, che ha trionfato vincendo il reality.

Dopo una diretta su Instagram realizzata con gli avvocati Giulia e Giorgio, per parlare di fake news, hater e social network, è scoppiata una piccola polemica che riguarda Jessica e Lulù.

Molti fan infatti hanno accusato Lucrezia di copiare Jessica: “Tante persone hanno detto che io copiavo Jessica per fare la diretta con voi ma loro non sanno che voi ci seguite, siete i nostri avvocati”.

Jessica e Lulù, interviene la madre

Per placare la polemica è intervenuta anche mamma Adalgisa, che ha scritto un messaggio sui social proprio per spegnere le dicerie: “Questo è per tutte le persone chiuse di mente che dicevano che Lulù copiava Jessica. Ragazzi, sono sorelle e l’amore tra sorelle è indissolubile, nessuno potrà mai dividerle anzi sono proprio le migliori amiche perché non c’è consiglio migliore che può darti una sorella”.

