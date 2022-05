Jessica Selassiè beccata con l’amico intimo di Alex Belli? Ecco i rumors su questa paparazzata 

Jessica Selassié protagonista di una finta paparazzata organizzata da Alex Belli?

È uscita trionfante dalla casa del GF Vip 6 come vincitrice assoluta e ora si prepara per nuove avventure televisive, Jessica Selassié sarebbe stata paparazzata con qualcuno che non è Barù.

LEGGI ANCHE : — Barù torna in tv e farà coppia con lei: quando lo vedremo e cosa farà

A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che su Instagram ha pubblicato un video in cui si vede Jessica seduta al tavolino di un locale assieme a Simone Bonaccorsi, amico intimo e collaboratore di Alex Belli.

Jessica Selassié protagonista di una finta paparazzata?

Venza non si ferma qui e ha spiegato perché tutto potrebbe essere solo una messa in scena: “Tutto organizzato da lui, povera Jessica, le stanno facendo credere che in tv si va avanti così. Fonti attendibili mi avevano anche detto che doveva esserci un altro al posto di questo Simone, vi dirò più in là”.

Secondo l’esperto dunque questa paparazzata sarebbe stata organizzata e Jessica farebbe parte di un gioco di gossip che avrebbe lo scopo di riportarla in televisione quanto prima. Sarà così? Si attendono ulteriori dettagli

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy