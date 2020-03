Post al veleno quello pubblicato da Jessica Mazzoli su Instagram contro Morgan e la sua nuova compagna. Ce n'è pure per l'ex suocera

Jessica Mazzoli tuona contro Morgan e la nuova compagna di lui, Alessandra Cataldo. L’ex fidanzata del cantante si è sfogata con un post su Instagram nel quale si scaglia contro la coppia. Jessica riserva un attacco anche all’ex suocera, che in questi giorni è stata spesso ospite in TV per recuperare il rapporto con il figlio.

Vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe e lo fa usando i social. è un post al vetriolo quello pubblicato poco fa da Jessica Mazzoli che sembra essere piuttosto infastidita dal racconto mediatico sulla relazione tra il suo ex, Morgan, e la nuova compagna di lui.

Jessica sostiene che la relazione tra i due non sia poi così recente e che anzi sia cominciata mentre lei stava ancora con il cantante e aspettava Lara.

“Onde evitare che si proclami ‘santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo ‘nuova’ compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa, io ancora ventenne e incinta all’ottavo mese di gravidanza”

esordisce su Instagram.

L’attacco alla madre di Morgan

Ma Jessica si scaglia anche contro la sua ex suocera. La mamma di Morgan nelle ultime settimane è stata spesso ospite in programmi televisivi per parlare del suo rapporto burrascoso con il figlio, dopo l’epico episodio di Sanremo.

Rivolgendosi alla signora Luciana, la Mazzoli aggiunge:

“Ci tengo a ricordarle, dopo le interviste dalla Balivo e dalla D’Urso, che sua nipote, ‘quella là della Sardegna’ come lei l’ha definita, ha un nome: Lara”.

Va ricordato che dopo la fine della loro relazione, Jessica Mazzoli e Morgan, che oggi ha una nuova compagna, non sono rimasti in buoni rapporti e spesso lei ha attaccato il suo ex. La donna imputa al cantante di non prendersi abbastanza cura della figlia. Anche con la sua precedente compagna, Asia Argento, è da anni che non scorre buon sangue, nonostante anche loro abbiano una figlia insieme, ormai maggiorenne.