Jessica ‘in love’: la vincitrice del GfVip scatena i fan con la Storia Instagram. C’è qualche novità? 

Jessica fa sognare i fan con una story su Instagram: qualcosa bolle in pentola dal punto di vista sentimentale?

Non si placa l’interesse dei Jerù per i loro beniamini: Jessica Selassié e Barù continuano ad avere le attenzioni degli utenti puntate su di loro, così ogni singola loro mossa viene studiata nel dettaglio, per capire se tra le righe si nasconde qualcosa…

La vincitrice del GF Vip ha pubblicato una stories su Instagram in cui vede la seconda serie di Bridgerton, con la scritta ‘in love’. I fan si chiedono se ci siano quindi novità per i Jerù, nonostante le parole di lui pronunciate durante l’intervista a Verissimo non sembrano aver lasciato spazio a un futuro insieme.

La storia su Instagram di Jessica e la reazione dei fan

Qualcosa bolle in pentola o si tratta solo di suggestione dei tanti fan che li vorrebbero vedere finalmente insieme?

“Il messaggio è: “IN LOVE”, innamorata… è arrivato il momento Jessi?? C’è qualche novità?” scrive un utente su Twitter, “Ma parliamo di cose serie: Jessi è chiaramente una Kanthony Stan” ha scritto un altro utente, felice di scoprire per chi tifa la loro beniamina.

La relazione tra Anthony e Kate infatti sta appassionando i numerosi fan della serie Bridgerton, compresa Jessica Selassié I fan però per vedere le mancate nozze tra i due dovranno aspettare la terza stagione della serie, di cui ancora non si conosce la data di uscita. Non c’è alcuna certezza sul matrimonio tra il visconte e Kate, anche se forse per loro potrebbe arrivare il tanto sospirato lieto fine.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy