‘Jessica e Barù in questo momento si stanno…’, la frase della madre delle Selassie depista i fan?

Non si spegne l'interesse dei fan su jessica e Barù, e un commento della mamma di lei confonde i fan

Il GF Vip è ormai finito ma gli utenti sui social continuano a interessarsi alle vicende delle sorelle Selassié. Clarissa tiene aggiornati i fan sulle loro vite e in tanti esprimono curiosità su Jessica e sulla sua vita privata.

Clarissa ha fatto l’ennesima diretta su Instagram per aggiornare sulle loro vite i numerosi fan che continuano a seguirle. La madre delle ragazze era seduta accanto a Clarissa e ha fatto un rapido saluto ad inizio della diretta, non facendosi inquadrare se non una parte dei capelli.

Durante la diretta, inevitabilmente molte domande erano sui famosi “jerù” e nella diretta si è inserita anche la madre scrivendo un commento relativo proprio a sua figlia Jessica e Barù. La donna ha affermato che in quel momento Jessica e Barù si stavano parlando.

“La mamma delle sorelle ha scritto in diretta rispondendo alle solite domande scrivendo “si stanno sentendo in questo momento”. Ma penso sia una presa in giro anche perché mica stava là” ha scritto un utente su Twitter.

Così facendo la mamma di Jessica ha alimentato le speranze dei fan che tra i due nasca davvero qualcosa, ma in molti hanno capito che si trattava di uno scherzo e hanno cancellato lo screenshot del commento per evitare problemi alla loro beniamina.

Su Twitter sono tanti i commenti a riguardo: “La diretta era di Clarissa ed era giusto parlare di lei, in più hanno chiesto per ora di non toccare l’argomento e lasciargli tempo e ogni diretta il 90% delle domande sono su Jessica e Barù… Ovvio si infastidisce perché comunque le ragazze poi vanno in difficoltà a non rispondere!”.

“Comunque anche il p*****o della madre un pochino fuori luogo eh. Anche perché non credo Jessica sia felice che ci p*****i, anzi sono sicura. Poteva semplicemente evitare di rispondere ed intromettersi, per giunta così ha creato solo più hype” ha commentato qualcun altro.

