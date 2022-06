Jessica e Barù fidanzati? Spuntano le foto di una fan nel ristorante di Barù: ecco i dettagli

Jessica Selassié e Barù: novità in arrivo? Intanto lei è stata avvistata nel ristorante di lui a Milano

Come in molti sanno, Barù Gaetani, dopo il GF Vip, si è lanciato in una nuova avventura che lo vede ai fornelli, o meglio: alla brace. Si tratta del suo ristorante temporaneo, a Milano, dal nome “Braci by Barù”.

Qui diversi amici sono passati a trovarlo, tra cui Davide Silvestri, che insieme a Barù ha condiviso mesi di permanenza nella casa del GF VIP 6. Attraverso Instagram, Davide ha documentato la sua “trasferta” nel ristorante dell’amico, dove si è cimentato al fianco di Barù a cuocere la carne sul braciere.

Nelle sue stories, Davide ha taggato anche Jessica Selassié, inquadrandola al tavolo dei presenti ed esclamando: “Sorpresa!”. Jessica è apparsa raggiante, a cena nel ristorante di Barù.

Immediatamente sono spuntate sul web anche le considerazioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricondiviso delle foto dei due insieme al ristorante.

La presenza di Jessica al ristorante di Barù non è chiaramente passata inosservata, soprattutto dopo il trascorso al GF Vip, la storia d’amore mai nata e tutto ciò che si sa del continuo tira e molla tra i due.

C’è chi segnala di aver visto più volte Barù con la modella Ludovica, avvistata anche al suo compleanno, ma per Deianira la ragazza potrebbe essere soltanto un’amica. Che sia davvero la volta buona per Jessica e Barù? I fan, ancora una volta, sperano… Intanto, la stessa Jessica aveva confermato a Whopsee proprio di sentire Barù regolarmente e di non avere una definizione chiara per il loro rapporto, basato di fondo su una bella amicizia.

