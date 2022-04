Jerù, ‘Non gliene frega un…’: Lulù interviene durante la diretta di Clarissa 

La diretta su Instagram di Clarissa svela qualcosa su Jessica e su come sta, lontana da Barù

Clarissa Selassié è tornata puntuale sui social e ha fatto una nuova diretta su Instagram per rispondere alle numerose domande di chi segue lei e le sorelle, cosa che di solito fa per aggiornare i fan sui progetti che coinvolgono lei oppure Lulù e Jessica.

LEGGI ANCHE: — Lulù e Manuel sono in crisi? Cosa trapela dai social e i rumors sui motivi del possibile addio

Quest’ultima, vincitrice del GF Vip, è ancora al centro dell’attenzione dei fan per via dei suoi futuri impegni ma anche per quel che resta del rapporto con Barù, che sembra ormai sempre più un capitolo chiuso e molto distante da lei e dalla sua vita.

A gettare questo sospetto è stata una frase lanciata proprio dalla Lulù Selassié, presente alla diretta ma non visibile nell’inquadratura: durante il discorso di Clarissa infatti, l’attenzione si è spostata proprio sulle parole di Lulù.

Mentre Clarissa stava spiegando ai fan che Jessica sta molto bene, in sottofondo si sente Lulù intervenire, dicendo “non glie ne frega un ***”. Clarissa ha immediatamente puntualizzato che si tratta più di un atteggiamento di Jessica interessata a riacquisire una certa stabilità nella vita dopo 6 mesi di lontananza dalla famiglia, e di alcuni impegni importanti di lavoro.

I Jerù analizzano a fondo la diretta Instagram di Clarissa

La diretta dell’11 aprile è stata ampiamente commentata dai fan su Twitter e c’è chi addirittura ha fatto un’analisi posturale di Clarissa, per capire se le sue parole fossero sincere oppure nascondessero qualcosa, sempre in riferimento al rapporto tra Jessica e Barù.

Il sospetto dei fan è quello che Clarissa voglia tranquillizzare tutti su Jessica, parlando di lei come una persona che sta bene e che quando parlerà spiegherà meglio a tutti cosa è successo – o non è successo – con Barù.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset