Jeremias Rodriguez e la frecciatina per Antonino Spinalbese? ‘Le persone non sono quello che dicono ma…’

Jeremias Rodriguez lancia una frecciatina social ad Antonino Spinalbese dopo la rottura con Belen? Ecco che cosa ha scritto su Instagram

Che tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia ormai finita è ormai più che sicuro: la loro separazione non è ancora ufficiale ma sembra essere un dato di fatto, tanto è vero che le frecciatine social non si risparmiano, anche da parte di Jeremias Rodriguez. Il fratello della showgirl, infatti, ha pubblicato una frase che sembra essere diretta proprio all’ormai ex compagno di Belen. Cosa gli avrà mai voluto dire?

LEGGI ANCHE:– Belen Rodriguez, la spiazzante risposta di Antonino riguardo i figli: cosa ha affermato dopo il litigio con la showgirl

Jeremias Rodriguez lancia una frecciatina social in una Instagram Stories che sembra essere diretta all’ormai ex compagno di Belen, Antonino Spinalbese. Photo Credits: Kikapress

La frecciatina di Jeremias Rodriguez ad Antonino Spinalbese

Andiamo con ordine. Tra le storie Instagram di Jeremias Rodriguez è comparsa la frase “Le persone non sono quello che dicono. Le persone sono quello che fanno”. In tanti, a partire da Amedeo Venza, ci hanno visto un possibile riferimento ad Antonino Spinalbese.

LEGGI ANCHE — Belen Rodriguez, botta e risposta con Antonino: la lite si sposta sui social

Dopo ogni rottura, i fratelli Rodriguez scatenano l’inferno

Potrebbe essere. Anche perché, come fa notare Venza stesso, i Rodriguez vanno d’amore e d’accordo tra cognati ma appena c’è qualche litigio di coppia si scatena immediatamente l’inferno contro di loro.

Anche nelle varie rotture tra Belen e Stefano De Martino, Jeremias Rodriguez ha sempre pubblicato sui social delle frasi che sembravano essere nient’altro che frecciatine nei confronti dell’ex cognato, tanto è vero che il fatto che possa esserci una faida contro Antonino Spinalbese è assolutamente plausibile.

Che cosa succederà adesso? Nei prossimi giorni dobbiamo aspettarci nuove frecciatine? Dopo Jeremias, interverrà anche Cecilia?

Photo Credits: Kikapress