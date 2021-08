Festival Venezia, Jennifer Lopez e il cartellino del prezzo ancora attaccato: la gaffe durante la sfilata

Jennifer Lopez è comparsa al Festival di Venezia con addosso un meraviglioso abito, ma con il cartellino del prezzo ancora attaccato! La gaffe fa impazzire il web.

La comparsa di Jennifer Lopez al Festival di Venezia era attesissima e, innegabilmente, l’artista era meravigliosa con indosso un abito di Dolce & Gabbana, tranne per un piccolissimo neo, probabilmente un errore compiuto durante la preparazione del guardaroba: il cartellino del prezzo era ancora attaccato ai vestiti!

Photo Credits: Kikapress

Jennifer Lopez al Festival di Venezia: l’abito, il mantello e la gaffe

Andiamo con ordine. Nel momento in cui è apparsa al Festival di Venezia, Jennifer Lopez ha attirato tutte le attenzioni su di sé, ma non solo per la sua magnetica camminata. Vera e propria star capace di fare impazzire tutti anche all’età di 52 anni, anche lei di tanto in tanto combina qualche gaffe.

Il suo outfit consisteva in un bel completo top-pantaloni a motivi floreali, integrato da un mantello verde e rosa. Poi, JLo indossava anche una corona fatta di fiori d’oro, per un look decisamente regale, ripreso anche dai toni dorati del make up.

Il cartellino del prezzo ancora attaccato al mantello: la gaffe a Venezia

Tuttavia, appena il mantello ha cominciato a sventolare al vento, al suo interno è comparso ben visibile il cartellino del prezzo ancora attaccato, immediatamente fotografato dai reporter di tutto il mondo.

In tanti, però, di fronte a queste immagini hanno tirato un sospiro di sollievo. Se anche la divina Jennifer Lopez in arrivo ad un evento mondano importante come il Festival di Venezia è riuscita a commettere una gaffe come quella del cartellino del prezzo, vorrà dire che un piccolo errore umano si può perdonare proprio a tutti!

