Altro che gattini, belle ragazze seminude o foto di cibo: ad appassionare gli utenti del web alla fine sono sempre i misteri, i gialli, le illusioni ottiche, i vestiti blu che diventano rosa o gli audio che cambiano a seconda di chi li ascolta. Non ci credete?

Sappiate invece che proprio grazie alla componente mistery un innocente post di Jennifer Lopez su Instagram, dove la cantante lancia slogan motivazionali mentre si allena in palestra, ha fatto letteralmente il botto sul web: al momento veleggia verso i 3 milioni di like ed è un numero destinato ad aumentare, visto chein queste ore se ne parla ovunque.

Nella foto di JLo in palestra, a guardare con attenzione (e i followers delle star lo fanno), si intravede alle sue spalle uno strano dettaglio: dietro la tenda spunta il viso di un uomo che sembra imbavagliato, o forse porta una mascherina, o ancora ha una mano sulla bocca.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on May 15, 2020 at 4:43pm PDT

Per vederlo bisogna fare molta attenzione…

What's up with JLo's IG pic here? What's with the dude in the back? They keep deleting comments asking about him🤔 pic.twitter.com/2yZiov6h07

— Amalee Jones (@AmaleeJones) May 18, 2020