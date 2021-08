Jackie Chan, che fine ha fatto l’attore? Cosa fa oggi per vivere

I bloopers sono il suo segno di riconoscimento, ha 110 film all'attivo e un premio Oscar. Ma che fine ha fatto Jackie Chan?

Attore, produttore, regista, stuntman e esperto di arti marziali: Jackie Chan è senza dubbio uno dei volti più conosciuti degli action movie. Tante le scene di combattimento straordinarie che ha interpretato nella sua carriera, e spesso i contenuti extra dei suoi film mostrano proprio come siano state realizzate. I bloopers sono potremmo dire un segno di riconoscimento della sua carriera, perché lì inserisce sempre alla fine di ogni film.

LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Pallottole cinesi su Canale 20: curiosità sul film con Jackie Chan e Owen Wilson

110 film all’attivo, il Premio Oscar alla carriera nel 2017, le impronte delle mani e del naso nella Hollywood Walk of Fame, il fenomeno e la fama di Jackie Chan in Italia sono arrivati in ritardo rispetto ad altri paesi e non tutti i suoi film sono arrivati nelle nostre sale cinematografiche. Alcuni hanno visto la luce direttamente in home video.

Ma che fine ha fatto l’attore e cosa fa oggi?

Jackie Chan (che oggi ha 67 anni) qualche hanno fa, annunciò il suo ritiro dal mondo del cinema a causa della sua età: troppo vecchio per compiere ancora le acrobazie e poi il mondo ‘è troppo violento’. Tuttavia, non è stato un addio definitivo, tanto che l’attore continua a recitare. La sua ultima apparizione è stata in “Vanguard-Agenti Speciali” film del 2020 diretto da Stanley Tong e distribuito in Italia da Medusa Film.

Crediti foto@Kikapress