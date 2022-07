Ivana Trump morta, la faida con Melania Trump: come l’aveva definita l’attuale moglie di Donald Trump

Ivana Trump morta: spuntano alcuni dettagli sui suoi rapporti con la seconda moglie di Donald, Melania. Ecco la 'faida' tra le due

La notizia che Ivana Trump è morta ieri, 14 luglio 2022, all’età di 73 anni, sta facendo il giro del mondo. Quello che però in molti non sanno è il tipo di legame che c’era tra lei, prima moglie dell’ex presidente statunitense Donald Trump, e l’attuale consorte di The Tycoon, Melania.

Ivana Trump morta: che rapporto c’era tra lei e Melania?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra Ivana e Melania Trump non c’è mai stato un rapporto idilliaco ma, ora che la prima moglie di Donald è morta, in molti stanno rispolverando tutte le tappe di una loro presunta ‘faida’.

Ufficialmente, però, nessuna delle due ha mai parlato male dell’altra. Anche se i loro comportamenti nel corso degli anni hanno lasciato intendere quali sentimenti provassero davvero.

Ivana era infatti la prima moglie di Donald Trump, madre dei suoi primi tre figli, amava farsi chiamare “The First First Lady“, ovvero “La prima First Lady“. Anche dopo il divorzio, i loro rapporti non si interruppero mai e, anzi, durante gli anni della presidenza Trump Ivana aveva addirittura un numero di accesso diretto alla Casa Bianca.

Faida tra Melania ed Ivana? Dalla questione ‘First Lady’ al rapporto con Ivanka

Ad ogni modo, se pure con Donald i rapporti rimasero sempre cordiali, con Melania non è mai stato così. Una volta, in radio, Ivana si lasciò scappare il famoso commento: “Non voglio causare nessun tipo di gelosia poiché sono la prima moglie di Trump. Io sono la First Lady, ok?”.

Parole che, si disse, all’epoca fecero infuriare Melania, che pubblicò un comunicato stampa nel quale si diceva onorata del suo ruolo di First Lady degli Stati Uniti. Non a caso chiamò Ivana una “attention seeker“, ovvero “una persona alla ricerca di attenzioni”.

Una serie di frecciatine che le due si lanciavano a vicenda così, a distanza. Problemi che includevano anche il fatto che Ivana maldigeriva il fatto che sua figlia Ivanka avesse un buon rapporto con Melania… Tutte questioni che, ora che Ivana Trump è morta, sembrano però passare completamente in secondo piano, lasciando spazio al ricordo.

