Isola, è già Akash-gate: facciamo chiarezza sul nome del naufrago

Andrea, Pablo, Akash: i mille nomi del naufrago. Ed è subito Akash- gate. Cerchiamo di fare chiarezza: come si chiama veramente?

L’isola dei famosi 2021 ha appena preso il via e già si tinge di Akash-gate. A tenere banco è il nome del bel naufrago, non perché sia particolare, ma perché il ragazzo lo ha cambiato per diverse volte.

Qualcuno guardando il modello potrebbe aver pensato che somigliasse moltissimo a Andrea P. o a Pablo Andreis Romeo di Ciao Darwin 2014. Ebbene non è somiglianza: Akash Kumar e Pablo sono la stesa persona. Padre indiano e mamma brasiliana, Akash è nato in India ma è italiano di adozione. Nelle sue precedenti apparizioni televisive ha usato i nomi più disparati, e ora che è naufragato all’Isola dei Famosi la curiosità e l’attenzione su di lui sono al massimo.

Già Selvaggia Lucarelli sollevò la questione nel 2018 quando il modello venne selezionato tra i concorrenti di Ballando Con le Stelle. A fare chiarezza sul nome è lo stesso Akash.

“Il mio vero nome è Akash Kumar. Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto ma dovevo lavorare per aiutare mia madre malata. Poi ho deciso di usare il mio nome di battesimo e devo dire che da allora la mia carriera nel mondo della moda è decollata”. Akash Kumar a Ballando con le Stelle nel 2018

Verità o ennesimo colpo di ‘genio’ per mantenere alta l’attenzione su di sé? A far parlare è anche il colore dei suoi occhi: un blu ghiaccio stupendo, che però secondo qualcuno sarebbe il risultato di un ritocco estetico.

Siamo certi che a fare chiarezza sull’Akash – gate ci penserà Tommaso Zorzi nella puntata di Giovedì 18 marzo. Stando ai social, sembrerebbe che il vincitore del GfVip lo conosca bene e che addirittura abbia parlato di lui durante l’ultima edizione del Grande Fratello.

No vi prego rega aggiornatemi su ciò che sta succedendo con Akash#tzvip#isola — Ꮩ. (@Avdoreneil) March 17, 2021

comunque volevo fare un appello a Ilary, guarda tutto il materiale che ti abbiamo procurato su akash, altro che adualinda ti abbiamo impostato blocchi fino a maggio #tzvip #sovip #isola — giambellone🍩🐍 (@iochenesoscusi) March 17, 2021

Crediti foto@kikapress