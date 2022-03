Isola dei famosi, Alessia Merz è stata ex naufraga ma ora è sparita dalla tv: ecco cosa fa oggi

Da Non è la Rai a Striscia La Notizia: Alessia Merz, cosa fa oggi l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi?

L’Isola dei famosi 2022 è finalmente cominciata e tra nuove regole di gioco e concorrenti in coppia con i propri familiari, i ricordi volano anche alle passate edizioni. Durante la terza edizione del reality (assieme a Carmen Di Pietro che quest’anno invece è tornata in coppia con suo figlio), partecipò anche Alessia Merz.

Ex volto di Non è la Rai, Alessia Merz è stata anche velina di Striscia la Notizia prima di sbarcare sull’Isola: il reality show a quei tempi condotta da Simona Ventura. Oggi però sono cambiate tante cose e Alessia si è totalmente allontanata dal mondo della televisione, scegliendo di mettere al primo posto la famiglia, i suoi figli e suo marito.

Alessia Merz oggi: la scelta di allontanarsi dalla tv

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Alessia aveva ripercorso la sua carriera e ha svelato di aver detto no ad altri reality, come ad esempio Pechino Express.

“Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta e sono soddisfatta della decisione. Ho avuto la fortuna di partecipare a programmi molto noti ma lo show business è spietato e tanti colleghi si sono ritrovati fuori senza motivo, finendo anche in depressione. Personalmente ho fatto una scelta e mi piace” aveva dichiarato Alessia Merz.

Oggi quindi Alessia Merz ha scelto di rinunciare alla televisione e allo spettacolo, vivendo appieno in famiglia e circondata dai suoi affetti.

Foto: Kikapress