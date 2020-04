Una grave violazione della privacy sul sito dell'Inps che prima va in down e poi mostra i dati sensibili degli iscritti alla piattaforma

Inps down da ore nel giorno in cui i lavoratori iscritti alla gestione separata possono fare richiesta del bonus da 600 euro previsto dal governo in piena emergenza coronavirus. Che il sito web dell’ente previdenziale andasse il tilt era prevedibile ma ciò che sta succedendo ora agli utenti ha dell’incredibile.

Inps down, violata privacy iscritti

A causa dei numerosi accessi in contemporanea, nella notte e nelle prime ore della mattinata di oggi, il sito dell’Inps è andato down per parecchio tempo. Un inconveniente che i tanti lavoratori intenzionati a compilare la domanda per il bonus da 600 euro avevano messo in conto.

Ma ora gli utenti lamentano non solo il fastidioso disguido tecnico ma anche una grave violazione della privacy. Accedendo con le proprie credenziali, denunciano in tanti sui social, si accede alle informazioni personali – con relativi dati sensibili – di altri lavoratori.

I messaggi sui social

La denuncia è arrivata su Twitter dove molti utenti stanno descrivendo l’incredibile vicenda, auspicando un rapido intervento dell’Inps.

“In questo momento l’#INPS sta compiendo la più grande violazione dei dati personali mai avvenuta in Italia. Se compili la domanda vengono fuori i dati di altre persone. Tutto, nome, cognome, indirizzo. Ci sarà la più grande class action d’Italia contro l’Inps. Garantito”

osserva qualcuno.

“Ma #Tridico, presidente #Inps, comprende che sta compiendo il più grande #databreach mai avvenuto in #Italia? #diffusione di #datipersonali non autorizzati. Chiunque compili la domanda vede nomi di altri soggetti e loro dati personali. #NonèUnPesceDaprile #INPSdown”

cinguetta un altro utente.

Insomma, una gran bella rogna per i vertici dell’Inps, altro che sito down.