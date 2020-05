Infradito di Chiara Ferragni: il prezzo da pagare per averle

Chiara Ferragni lancia le infradito della sua nuova collezione estiva ma gli utenti criticano il prezzo: ecco quanto costano

Chiara Ferragni nel vortice delle polemiche sui social a causa della sua nuova collezione di infradito. L’imprenditrice milanese ha lanciato le ciabattine estive per il mare e la piscina ma in molti ritengono che il prezzo sia eccessivo. E si è scatenato il putiferio.

Infradito Chiara Ferragni, quanto costano

Tutto è iniziato con le IG Stories in cui Chiara Ferragni ha pubblicizzato le nuove infradito per l’estate 2020. Sull’immagine, il link per accedere allo shopping online del suo sito.

Arrivati sulla pagina, molti utenti sono rimasti colpiti dal prezzo: 50 euro per un paio di ciabattine in gomma, con fascette e l’iconico logo eye sui lati. Si può scegliere tra diversi colori e fantasie, dal leopardato all’arcobaleno, e sono disponibili dal numero 35 al 42.

Su Twitter, si è scatenata la baraonda e molti accusano l’influencer di far pagare ingiustamente un prezzo troppo alto per un accessorio così semplice.

Per chi ritiene eccessivo il prezzo delle infradito della sua nuova collezione pic.twitter.com/yYzqo1VK01 — Perché è in tendenza? (@ETendenza) May 24, 2020

I commenti sui social

“Chiara Ferragni è simpaticissima e tutto ma 50 euro per delle infradito è folle” osserva con indignazione qualcuno su Twitter, ritenendo al massimo 20 euro un prezzo accettabile.

Non tutti però criticano l’influencer, anzi. C’è ad esempio chi pensa la cifra non sia esagerata “considerando che quello di Chiara Ferragni è un brand di lusso”.

Altri, pur ritenendo le infradito “di dubbio gusto”, non giudicano chi decide comprarle: “Se uno vuole spendere 50 euro per averle, ma a voi esattamente che c**zo vi frega?”

Infine, a chi si scandalizza per il costo ritenuto eccessivo, c’è chi rammenta: “Non siete obbligati a comprare nulla”.