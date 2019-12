Incidente di fine anno per Luciana Littizzetto. L’attrice comica si è fatta male, probabilmente cadendo, ed è finita in ospedale. A rendere nota l’inattesa disavventura è stata proprio lei, pubblicando una foto su Instagram, che ha messo in allarme i fan.

Incidente per Luciana Littizzetto

La faccia sofferente ma con il suo immancabile sorriso. Si è mostrata così Luciana Littizzetto su Instagram dopo l’incidente di cui è stata vittima.

LEGGI ANCHE: — Il gesto di Maria de Filippi per Luciana Littizzetto: ecco cosa ha fatto per lei dopo il brutto momento

Nello scatto è seduta sul letto di casa, con gamba e braccio ingessati, mentre col pollice all’insù prova a rassicurare i follower sulle sue condizioni. “E buona fine e buon principio” ha scritto Lucianina a corredo dell’immagine.

L’attrice non ha spiegato nel dettaglio cosa sia successo ma dagli hashtag utilizzati nel post si evince che sia caduta per strada e che abbia riportato problemi al polso e alla rotula.

I commenti dei fan

Ovviamente l’immagine ha creato preoccupazione tra i fan, anche se lo spirito con cui Luciana Littizzetto ha reagito all’incidente sembra tranquillizzante.

Molti amici del mondo dello spettacolo le hanno mostrato vicinanza. Michelle Hunziker, ad esempio, le chiede cosa sia successo, mentre Maria Grazia Cucinotta ha commentato il post con un cuoricino. “Oh No” è stata invece la reazione di Gabriele Rossi e di Paola Barale.

Grande affetto anche dai suoi colleghi di Che Tempo Che Fa. Dall’account ufficiale del programma condotto da Fabio Fazio le scrivono: “Ci dispiace tanto Luciana, ti auguriamo una pronta guarigione”. Incredula anche Filippa Lagerback che esclama: “Luuuucyyyy???” aggiungendo un cuoricino di incoraggiamento.