Ilary e Totti si separano: ecco le coppie su cui gli utenti ora ripongono le speranze

Ilary Blasi e Francesco totti si lasciano e gli utenti ricordano le coppie che sono ancora insieme e con cui continuare a sognare il grande amore

Attraverso un doppio comunicato Ansa, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno reso ufficiale la loro separazione. Il web in pochi minuti si è riempito di commenti sulla notizia che in tanti avrebbero preferito non ricevere.

Ora che una delle coppie più consolidate del panorama italiano si sta dicendo addio, i fan cercano in altri legami le coppie in cui porre le proprie speranze di vero e indissolubile amore.

Tra questi ci sono sicuramente Chiara Ferragni e Fedez, ma sono numerose anche le coppie oltreoceano da cui trarre ispirazione: Meryl Streep e suo marito Don Gummer (insieme dal 1988), Christopher Walken e sua moglie Georgianne (sposati dal 1969), Sting e Trudie Styler (insieme dal 1992).

E ancora Denzel Washington e Paulette Person (sposati dal 1983), Bono e Alison Stewart (insieme dal 1975) e Beyoncé e Jay-Z (sposati dal 2008 ma insieme da molto prima).

Fortunatamente, le coppie che sono insieme dopo tanti anni sono ancora numerose, anche in Italia, e sono proprio gli utenti a ricordarle: “Ci restano solo Katia e Ascanio” ha ironizzato un utente su Twitter, “Anche Flavio Montrucchio e Alessia Mancini” ha scritto qualcun altro.

“Ci restano anche Ryan Reynolds e Blake Livley!” ha commentato un altro utente, “E Carmen ed Enzo Paolo” ha risposto qualcun altro.

“Chi ci è rimasto adesso scusate? Solo Martina Colombari e Billy Costacurta” ha scritto un altro utente nostalgico, “La Santarelli e Corradi” ha aggiunto qualcun altro. “Amadeus e Giovanna”, “Silvia e Piersilvio” hanno scritto altri.

Foto: Kikapress