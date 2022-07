Ilary Blasi, quanto costa il resort a Zanzibar: la cifra stellare per dormirci una sola notte

Quanto costa il resort di Zanzibar dove Ilary Blasi e i figli stanno trascorrendo le vacanze dopo l'annuncio della separazione da Totti?

L’annuncio della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi sta avendo risonanze diverse nelle loro vite: se l’ex capitano della Roma è rimasto nella Capitale a giocare a padel con gli amici, la conduttrice de L’Isola dei Famosi è volata a Zanzibar in un resort insieme ai figli Isabel, Chanel e Cristian. Ma quanto costerà una notte nella splendida struttura dove alloggiano Ilary e famiglia?

Ilary Blasi a Zanzibar in vacanza con i figli Chanel, Isabel e Cristian

Partiamo dal principio. Per tentare di garantirsi una privacy migliore in un momento tanto delicato per la sua vita privata (e per proteggere i suoi figli), Ilary Blasi ha deciso di portare Chanel, Isabel e Cristian a Zanzibar, in Tanzania, a trascorrere le vacanze estive in uno splendido resort.

La struttura in questione si chiama The Island Pongwe Lodge ed è uno splendido resort installato su un’isola privata, sulla quale si trovano quattro ville standard ed una superior dotate di tutti i comfort. Dalla piscina al ristorante privato, dalla spa all’immersione nella natura. L’isola presenta infatti una vista straordinaria, con un panorama stupendo che permette di godere appieno sia dell’alba africana che dell’iconico tramonto della spiaggia di Kiwengwa.

Quanto costa una notte nel resort dove alloggia la conduttrice

Ma quanto costa una notte nel resort di Zanzibar dove stanno alloggiando Ilary Blasi e i figli?

I prezzi, sappiate, sono decisamente proibitivi. Per una coppia, si parla di un minimo di 600 euro a notte fino ad un massimo di 960. Per quattro persone, si va da 1250 euro fino a più di 2000 euro.

Prezzi più che proibitivi per una famiglia normale. E, provando a fare due conti, la sola permanenza a Zanzibar è costata ad Ilary sicuramente più di 6mila euro…

