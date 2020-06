Quando condividevano il palco de Le Iene, spesso era Teo a prendere di mira Ilary: ora la conduttrice si vendica un po', prendendo in giro via social Teo Mammucari, ospite a casa sua

Ilary Blasi e Teo Mammucari hanno condiviso per molti anni la conduzione de “Le Iene”: tra i due c’è sempre stato grande affiatamento e l’amicizia prosegue anche ora che non lavorano più insieme. Lo dimostra ampiamente la serata passata insieme a casa di Ilary ed anticipata da una serie di storie su Instagram che hanno divertito moltissimo i suoi follower.

Ilary Blasi Teo Mammucari, cena casalinga fra quiz e gag

Ilary Blasi ha deciso di prendere un po’ in giro l’amico Teo per la sua partecipazione a “Il cantante mascherato”, il gioco andato in onda su Rai1 nella scorsa stagione televisiva: Teo Mammucari era uno dei protagonisti e si esibiva sotto la maschera del Coniglio.

Ilary ha iniziato quindi a pubblicare storie sul suo profilo Instagram nelle quali anticipava ai suoi follower che avrebbe avuto un ospite “misterioso”, “di moda negli anni ’80-’90”, “che forse i più giovani non conoscono”.

Dopo qualche indizio si è rivelata l’identità dell’ospite, che è chiaramente Teo Mammucari: durante la cena sulla bella terrazza romana di casa Totti-Blasi, Ilary continua a bersagliare l’amico di battute e prese in giro, definendolo ad esempio “mangiatore di farro” dopo essere stato “mangiatore di donne”.

Teo Mammucari reagisce a modo suo ed esclama: “Non la riconosco più!”

Ilary Blasi è diventata social

Ilary Blasi infatti è diventata molto attiva sui social, mentre fino a qualche anno fa non era neanche presente con un account personale: probabilmente l’amico Teo si riferiva a quello, visto che Ilary lo aveva invitato più volte a salutare i suoi follower.

Forse a spingere Ilary sulla strada dei social sono stati i figli più grandi, Christian e Chanel, come hanno fatto anche con il papà Francesco, oppure semplicemente con il passare degli anni anche alla conduttrice romana è venuta la curiosità di provare ad esplorare il mondo dei vari Instagram e TikTok. Quello che è certo è che il pubblico la ama e lo dimostra proprio attraverso i social media, dove Ilary e famiglia sono seguitissimi!