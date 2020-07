Ilary Blasi si mostra super sexy su Instagram mentre fa la spesa al supermercato e Francesco Totti commenta lo scatto...

Si può essere sexy anche mentre si fa la spesa? A guardare la foto che Ilary Blasi – con tanto di commento di Francesco Totti – ha pubblicato su Instagram pare proprio di sì. Costume intero, pantaloncini e infradito: la conduttrice si presenta così al supermercato, scatenando i commenti dei fan, tra i quali spunta anche quello del celebre marito.

Ilary Blasi al supermercato e il commento di Totti

Come moltissimi italiani, lo scorso weekend anche Ilary Blasi e Francesco Totti si sono concessi un po’ di relax al mare. La coppia ha lasciato la propria dimora romana per raggiungere la spiaggia di Sabaudia.

E qui la conduttrice ha approfittato anche per fare un po’ di spesa. In pena tenuta estiva, ha fatto capolino al supermercato dove si è fatta immortalare mentre si aggira tra gli scaffali spingendo il carrello.

Molti utenti non hanno potuto fare a meno di notare il suo look sensualissimo, con quei pantaloncini cortissimi che lasciano intravedere il suo invidiabile lato B. A sorpresa è spuntato anche il commento di Totti: “La Nutella ricordati” scrive l’ex calciatore alla moglie, scatenando l’ironia dei fan che gli rammentano la dieta.

Vacanze senza mascherine

La presenza della coppia in spiaggia non è passata inosservata: molti, dopo averli riconosciuti, hanno approfittato per scattare una foto ricordo. Come mostrano gli scatti pubblicati sulla pagina gestita dai fan di Ilary Blasi, però, né lei né Francesco Totti hanno indossato la mascherina durante le foto. Del dispositivo di protezione non v’è traccia nemmeno nello scatto realizzato al supermercato.

Qualcuno, pur riconoscendo la disponibilità dei due a concedersi ai fan, ha osservato questa mancanza. Un po’ come successo tempo fa, subito dopo il lockdown, quando Ilary e Francesco crearono un piccolo assembramento fra amici in un noto ristorante.

Lì piovvero critiche a iosa, oggi i fan sembrano più indulgenti: li hanno già perdonati.