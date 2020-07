Sempre bella e sensuale anche con un semplice paio di sandali: Ilary Blasi stupisce a Sabaudia ma quelle calzature costano quanto un gioiello

Ilary Blasi continua a godersi le ferie a Sabaudia in compagnia della famiglia, tra una capatina al supermercato e un po’ di esercizio fisico per strada. La conduttrice non perde occasione di condividere i momenti delle sue vacanze con i follower su Instagram sfoggiando i più svariati look. Outifit semplici ma anche ricercati, sexy e, da amante del lusso, super costosi. Nelle IG Stories, nelle scorse ore, sono apparsi alcuni scatti che la ritraggono davanti allo specchio, mentre si mostra in procinto di uscire. E quel dettaglio ai piedi non passa inosservato.

Ilary Blasi a Sabaudia, i sandali extra lusso

Abituata a sfoggiare capi firmati dal prezzo esorbitante, anche questa volta Ilary Blasi, in vacanza a Sabaudia, non delude i fashion addicted. Eccola, davanti allo specchio, con indosso un paio di ciclisti e un camicione bianco che lascia intravedere la sua sensualissima schiena.

I capelli sono sciolti, quasi al naturale, la pelle baciata dal sole e sul viso un trucco leggero che le illumina lo sguardo. E le scarpe? Ilary sceglie il sandalo più trendy del momento, firmato Chanel. Si tratta del modello chunky stile anni ‘90, prepotentemente tornato di moda. Un accessorio amatissimo dalle Vip ma che non è accessibile proprio a tutti. Il costo di queste calzature, infatti, si aggira intorno ai 900 euro.

Anche Chiara Ferragni indossa gli stessi sandali

Oltre a Ilary Blasi che li ha scelti per le sue vacanza a Sabaudia, anche Chiara Ferragni sembra amare questi preziosi sandali. L’influencer, tra l’altro, sembra possederne più di un paio, che ama abbinare ai suoi imitatissimi look. I chuncky glieli abbiamo visti indossare soprattutto durante il tempo libero, sia in nero che in viola.

Due donne molto amate e seguite sui social, le cui scelte in fatto di moda diventano subito tendenza: questi sandali saranno l’accessorio dell’estate 2020?