Ilary Blasi pubblica su IG una storia "particolare" e chiede un commento al marito: la chat è esilarante!

Divertimento assicurato sui canali social di Ilary Blasi e Francesco Totti: la coppia, che fino a qualche anno fa era molto meno presente online, ha deciso di deliziare i fan con scorci della loro vita familiare. Una mossa molto apprezzata dal pubblico, che li ama proprio per la loro semplicità e genuinità.

Ilary Blasi, in particolare, è abbastanza nuova sui social ma ha già dimostrato di saper fare impazzire il web grazie alla sua innata simpatia: ecco quindi che qualche ora pubblica una storia su IG, dove si mostra alle prese con una acconciatura particolare.

Ilary Blasi capelli, la foto che fa impazzire il web (e Totti)

Ilary ha provato infatti a mettere una sorta di particolare bigodino fra i capelli, per ottenerli mossi: il making of è abbastanza sconcertante e sicuramente divertente.

Ancora più divertente è però la reazione del marito, Francesco Totti: Ilary ha pensato bene di chiedergli in chat cosa ne pensasse della sua storia su IG e dei suoi capelli e l’ex capitano giallorosso ha risposto con la solita sincerità.

“Ma che foto ti sei fatta? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene”, ha risposto candidamento Francesco. La chat è stata poi subito pubblicata da Ilary, scatenando l’ilarità del suo pubblico.

Chat tra Ilary e Totti adoro tutto pic.twitter.com/RDZYBd4TNk — Sbetz (@sbetz10) June 9, 2020

Non è la prima volta che Francesco Totti commenta le foto di sua moglie: era già successo quando Ilary aveva pubblicato uno scatto mentre faceva yoga e lui le aveva chiesto “stasera ti ritrovo così?”

Ilary e Francesco sono a tutti gli effetti i Sandra e Raimondo del nuovo millennio: se anche loro avessero avuto i social network, probabilmente si sarebbero presi in giro a vicenda proprio così. Le analogie non finiscono qui: anche per Francesco e consorte si parla da tempo di una sorta di sit-com che li veda protagonisti nella loro vita familiare. Certamente avrebbe un enorme successo, non credete?