Ilary Blasi, ‘fare ciò che è giusto, non quello che conviene’: spunta il post del fratello della madre. Frecciatina a Totti?

Il fratello della mamma di Ilary Blasi pubblica una foto sul concetto di famiglia, raccogliendo subito una serie di reazioni contrastanti: il suo messaggio

Le polemiche sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono sempre più massicce, specie dopo che sia l’ex calciatore che la conduttrice tv hanno rotto il silenzio: ora però si entra a gamba tesa anche in questioni di famiglia, con l’intervento di Stefano Serafini, fratello della mamma di Ilary… Cosa avrà mai scritto su Instagram?

Ilary Blasi compare nella foto del fratello della mamma: ecco cosa ha pubblicato

Andiamo con ordine. In questi giorni, Ilary Blasi ha pubblicato una serie di fotografie nelle quali è ritratta insieme alla sua famiglia, rafforzando un concetto che, nei giorni della sua separazione da Francesco Totti, in tanti stanno tirando fuori.

Ebbene, su Instagram, il fratello della mamma di Ilary, Daniela, Stefano Serafini, ha pubblicato un post nel quale si mostra con gran parte delle donne della famiglia Blasi, comprese le sorelle della conduttrice tv Melory e Silvia, nonché Chanel e Isabel, figlie di Francesco Totti.

Il messaggio di Stefano e i commenti contro la conduttrice

“Vi mostro in una unica foto il concetto di FAMIGLIA – ha scritto l’uomo – Quando il mare é in tempesta si torna nel porto da dove tutto é iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo é quello che ci é stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci é stato insegnato il vero valore e significato di Famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Ci é stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!”

Nei commenti, in tanti hanno apprezzato le belle parole di Stefano, ma esistono anche molti haters che hanno cominciato a prendere di mira quello che ha scritto.

Tre “un po’ più di onestà intellettuale non guasterebbe” e un “ma solo a Ilary non hai tramandato nulla”, c’è chi si schiera apertamente dalla parte di Francesco Totti, difendendolo a spada tratta…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset