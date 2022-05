Ilary Blasi su Francesco Totti: ‘quella notizia ha fatto molto discutere’. Cosa ha affermato su suo marito

Ilary Blasi lancia una bomba sul marito: ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Striscia la notizia, tutti i dettagli

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più belle e amate dal pubblico italiano, la loro storia d’amore è solide e stabile e da più di quindici anni regalano ai fan momenti magici. Si sono sempre contraddistinti per la loro genuinità, semplicità e naturalezza ed oggi hanno una famiglia unica.

Negli ultimi tempi qualcuno ha parlato di una crisi, l’ennesima che però è stata smentita immediatamente dai diretti interessati. Qual è la verità al riguardo? La conduttrice ha fatto una rivelazione.

Ilary Blasi, la rivelazione su Francesco Totti

Ancora una volta Ilary Blasi ha ricevuto il tapiro da “Striscia la notizia” per una serie di motivi legati alla sua conduzione dell’“Isola dei famosi”. Anche quest’anno le gaffe non sono mancate e per questo gli autori hanno deciso di “premiarla”.

Nel corso dell’intervista con Valerio Staffelli, alla domanda: “Come va con tuo marito?”, la presentatrice romana ha risposto: “Con Francesco tutto bene. Sì quelle voci sono chiacchiericcio“.

La crisi? Una macchinazione mediatica

Qualche mese fa, la Blasi aveva già detto la sua sulla crisi con il marito di cui il web e i media hanno parlato a lungo. A le “Belve” aveva dichiarato: “La notizia della separazione ha fatto tanto scalpore perché forse la gente ci vuole bene. Può essere che ci fosse un dispiacere dietro a questa rottura. Sì ho detto che dietro a queste voci c’è una macchinazione, un complotto e lo penso. Credo che non siano cose venute fuori dal nulla. Purtroppo non credo che scoprirò mai chi ha architettato tutto questo”.

Insomma, ancora una volta la coppia romana ha messo a tacere le voci che girano da anni intorno ai due personaggi. Il re e la regina di Roma sono l’esempio di un amore puro e duraturo, fatto di alti e bassi, basato sulla fiducia e il rispetto. E voi cosa ne pensate?

FOTO: Ufficio stampa Mediaset