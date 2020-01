Ilary Blasi ospite a Che Tempo Che Fa parla del rapporto con Francesco Totti: "Stare con uno come lui? E' umiliante"

Sono una delle coppie più amate dello star system italiano: belli, ricchi, famosi, simpatici e soprattutto molto genuini. Parliamo di Ilary Blasi e Francesco Totti, reduci da una meravigliosa vacanza alle Maldive. La conduttrice è tornata a parlare del rapporto con il marito a Che Tempo Che Fa, rilasciando dichiarazioni esilaranti.

Ilary Blasi parla di Francesco Totti a Che Tempo Che Fa

Ospite di Fabio Fazio, l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip – ora condotto da Alfonso Signorini – ha risposto a una domanda sul rapporto con l’ex capitano della Roma.

LEGGI ANCHE: — Ilary Blasi offesa pesantemente offesa sui social: immediato l’intervento di Totti

“Come è essere la moglie di Francesco Totti?” chiede il padrone di casa a Ilary Blasi. Per rispondere, lei sceglie l’ironia: “È umiliante, non mi si fila mai nessuno” ha detto sorridendo.

Per spiegare meglio il suo pensiero, aggiunge anche un esempio. “Mentre venivo qua, mi ha chiamato una persona: ‘Ilary sono Mattia! Salutami Francesco’. Io non vengo proprio calcolata”.

Una coppia ironica

C’era da aspettarsela una risposta ironica da Ilary Blasi che con Francesco Totti è spesso protagonista, anche sui social, di gag esilaranti. Tra i due, inoltre, c’è molta complicità e pare che lui non prenda decisioni senza prima essersi consultato con la sua dolce metà.

Il sorriso nella loro famiglia sembra essere una caratteristica dominante, così come l’amore che li lega ormai da oltre 15 anni. Insieme hanno creato il loro nido d’amore (super lussuoso) a Roma nel quale trascorrono la loro vita con i loro tre splendidi figli.