Sorprendente foto pubblicata da Ilary Blasi su Instagram: la posa crea uno strano effetto ottico ma c'è chi nota anche un altro dettaglio

Ilary Blasi torna a stupire i fan su Instagram. La posa scelta per lo scatto condiviso sui social è davvero singolare, anche se gli utenti notano anche un altro particolare. Sul muro immortalato nella foto c’è scritto qualcosa che suscita ironia…

Ilary Blasi senza testa su Instagram

Potrebbe anche non essere lei quella nella foto, visto che il viso non si vede, ma conoscendo le abilità fisiche di Ilary Blasi, quella strana posizione non sorprenderebbe.

Nello scatto, si vede una donna a testa in giù, che fa la verticale, con le gambe poggiate al muro. La gonna scende e copre il resto del corpo, nascondendone il volto. Le mani sono poggiate a terra, ma dentro un paio di stivali, così da creare un sorprendente effetto ottico.

“Punti di vista” scrive Ilary nella caption del simpatico scatto che ha suscitato curiosità tra i fan, ammirati dall’inatteso contorsionismo. Ma gli utenti più attenti e maliziosi hanno notato anche un altro singolare dettaglio.

La strana scritta sul muro

Molti follower, oltre a esprimere stupore per l’illusione ottica suscitata dalla foto, hanno infatti notato che sul muro sono appese tre lettere: F,I,C.Non è dato saperne il significato, ma in tanti hanno fatto maliziose allusioni. “Manca la lettera A nella scritta” ha notato più di qualcuno.

Ilary Blasi, per ora, non ha risposto ai fan, molti dei quali in attesa dell’immancabile commento del marito, Francesco Totti. Memorabile, ad esempio, quello che l’ex calciatore della Roma aveva lasciato al post di qualche giorno fa, in cui la sensuale moglie si era immortalata in un supermercato. Mentre tutti la riempivano di compimenti per il suo lato B, ben valorizzato da un paio di ridottissimi shorts, lui pensava alla pancia. “Ricordati la Nutella” aveva scritto.