Ilary Blasi pubblica una foto su Instagram ma gli utenti la riempiono di critiche: la conduttrice ha fatto un ritocchino al viso?

Piovono critiche per Ilary Blasi su Instagram. La conduttrice ha postato una foto mentre si trova in vacanza a Sabaudia, ma c’è qualcosa nel suo viso che non sembra piacere ai fan: troppo tirato? Anche le labbra della moglie di Francesco Totti sembrano più carnose del solito. In tanti credono che sia ricorsa all’ennesimo ritocchino, ma il risultato non sembra essere apprezzato da tutti.

Ilary Blasi con le labbra troppo gonfie?

Il look è naturale sebbene molto ricercato. Nello scatto che sta facendo discutere i follower, Ilary Blasi appare con i capelli sciolti, che scendono lisci sulle spalle. Indossa un paio di occhiali da sole rossi e una maglia a rete verde. Lei guarda fisso nell’obiettivo, con espressione seria, ma sensuale.

“Non perdere mai di vista l’obiettivo” scrive nella caption del post che, al momento della scrittura, ha raccolto oltre 65 mila like. Numerosi i commenti dei suoi ammiratori, che non le fanno mancare i loro affettuosi complimenti. Ma tra gli utenti, c’è anche chi nota un presunto cambiamento nel volto, che la rende più gonfia del normale.

I commenti degli utenti

Nonostante non siano mancati elogi e lusinghe, il post di Ilary Blasi ha raccolto anche numerose critiche. “Solo io non la vedo bella in questa foto?” chiede ad esempio qualcuno. In tanti credono che la conduttrice, amante del fitness e degli accessori di lusso, abbia ceduto alla tentazione di sottoporsi all’ennesimo ritocchino. “Tra un po’ sei irriconoscibile se continui a ritoccarti. Eri tanto bella prima” scrive un utente. “Ti stai rovinando con tutto questo botulino. Basta, sei bella lo stesso” commenta un altro fan.

La foto di Ilary ha scatenato una vera e propria discussione sul presunto intervento estetico. “È irriconoscibile in questa foto, tutta gonfia. Pensano di farsi belle e poi questo è il risultato” annota un follower. “Non capisco perché si vogliono distruggere. Si sta trasformando anche lei in un mostro” aggiunge un altro. E ancora: “Era di una bellezza pazzesca ma ora, anche se con un gran fisico, non mi piace più. Il viso è gonfio, sembra sformata. Credo bisogna conservare anche un po’ di finezza nei ritocchi”.

Infine, c’è anche chi ritiene che la reazione sia esagerata: “Che cattiverie gratuite”.