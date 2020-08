Ilary Blasi ha pubblicato un dolce scatto con la figlia al mare e Francesco Totti commenta il post, ma qualcuno corregge le sue parole...

Vacanze agli sgoccioli per Ilary Blasi e Francesco Totti che durante l’estate hanno tenuto compagnia ai loro fan con video e foto su Instagram. La conduttrice, proprio di recente, ha condiviso l’ennesimo scatto in cui si mostra al mare con la piccola Isabel. Un’immagine molto tenera che ha mandato in visibilio i follower, scatenando anche la reazione dell’ex calciatore. Ma qualcuno ha corretto quel commento…

Francesco Totti commenta la foto di Ilary Blasi

La conduttrice e la figlia sono al mare, in acqua, mentre la piccola cerca le mani della madre, come per sentirsi più sicura mentre si muove. Ilary è incantevole: costume intero, capelli raccolti, occhiali da sole e un fisico da urlo. Isabel sorride, evidentemente si sta divertendo a giocare con la madre.

“Life” scrive semplicemente nella caption la Blasi, sottolineando che la vita sia proprio questo: i momenti che trascorri con le persone che ami.

Al post di Ilary Blasi non poteva mancare il commento di Francesco Totti che esclama: “Mamma mia che bella” aggiungendo due cuoricini.

L’osservazione degli utenti

Ma le parole dell’ex capitano della Roma hanno aperto un dibattito social: perché parla al singolare (che bella) se le persone ritratte nella foto sono due? Qualcuno, infatti, lo corregge: “Volevi dire che belle!?” osserva con stupore.

Difficilmente Francesco Totti con quel commento al post di Ilary Blasi si voleva riferiva ai soggetti presenti nello scatto. Potrebbe mai da marito innamorato e padre amorevole escludere la moglie o la figlia dalle sue tenere attenzioni?

Evidentemente, crediamo, Totti si stava riferendo alla foto in generale. Che è bella davvero.