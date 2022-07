Ilary Blasi, la foto con i figli: ‘manca un pezzo’. Come hanno commentato i fan della conduttrice

Un vortice di commenti che richiamano Francesco Totti è comparso sotto l'ultimo post di Ilary Blasi su Instagram insieme ai figli

Ilary Blasi è attualmente in Tanzania con i figli, dato che ha deciso di partire per le spiagge di Zanzibar per stare lontana e proteggere i suoi ragazzi dal clamore mediatico che la sta circondando dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti. Fin qui nulla di strano, se non per i commenti comparsi sotto l’ultimo post della conduttrice dell’Isola dei Famosi. Cosa avranno mai scritto gli internauti?

Ilary Blasi e quella foto coi figli a Zanzibar

Partiamo dal principio. Ilary Blasi ha pubblicato sui social una foto insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel sulle spiagge di Zanzibar, in un vortice di capelli biondi… Fin qui niente di male, se non fosse che il momento delicato della sua vita (e la separazione da Francesco Totti) stanno facendo in modo che molti suoi follower esagerino un po’ con i commenti.

I commenti di Instagram sotto quella foto di Ilary

Sono comparsi diversi insulti, ma il grosso degli utenti ha commentato in maniera inguaribilmente romantica. “Siete meravigliosi, mi auguro che torni tutto come prima“, ha scritto una persona. E un’altra ha risposto: “Siete bellissimi ma mi piange il cuore“.

Poi, l’elenco si arricchisce con i nostalgici dell’eterno numero 10 giallorosso che ne fanno direttamente il nome. “Con Totti siete più belli ancora“, fa notare un fan. E c’è chi soffre la sua assenza con un “Fa male non vedere il Capitano…” o “Senza Francesco non è la stessa cosa…”. E a riassumere tutto compare un altro commento che recita: “Non è completa… manca un pezzo senza Er Pupone“.

E, infine, c’è chi ha già accettato la situazione con un: “La vita va avanti, si gira pagina e va bene così“.

In realtà, c’è anche chi le rimprovera di pubblicare un po’ troppo sui social, dato che Ilary Blasi aveva fatto sapere di recarsi con i figli a Zanzibar proprio per mantenere un po’ di privacy in un momento tanto delicato. Volere la privacy, però, è diverso dal decidere cosa e quanto pubblicare sui social e una cosa non esclude l’altra.

Photo Credits: Kikapress