Ilary Blasi, l’ex ballerino di Amici reagisce così al gossip sul flirt con l’ex moglie di Totti

L'ex ballerino di Amici Alessio La Padula interviene sui social dopo il gossip che lo riguarda sulla separazione tra Ilary Blasi e Totti

Dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sono subito spuntati una serie di nomi di presunti ‘nuovi compagni’ della conduttrice tv, a partire da un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi: Alessio La Padula. A rispondere al gossip, stavolta, è direttamente lui. Cosa avrà mandato a dire alle chiacchiere di cronaca rosa?

L’ex ballerino di Amici “incolpato” dal gossip di aver causato la separazione tra Totti e Ilary Blasi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il settimanale Chi ha parlato di un ‘aitante giovane‘ per il quale Ilary Blasi avrebbe perso la testa, da alcuni individuato proprio nell’ex Amici Alessio La Pedula. Qualcuno si è spinto addirittura a dire che sarebbe stato questo nuovo legame a far deflagrare completamente il matrimonio per via di certi messaggini trovati da Totti sul cellulare della moglie.

Tra Alessio e Ilary, tra l’altro, si erano visti una serie di like sospetti sui social, nonché un cuoricino lasciato dal ballerino sulla bacheca della Blasi.

Alessio La Padula interviene sui social con un messaggio forte e chiaro

Fin qui speculazioni, a dire la verità, ma che hanno finito per infastidire non poco Alessio, che ha deciso di intervenire sui social network con una Instagram Stories che sembra essere un chiaro riferimento al vociare di gossip.

“Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue“, ha scritto come commento ad un selfie nel quale mostra il dito medio, probabilmente nei confronti delle chiacchiere che lo indicano come la causa della fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e l’ex letterina.

Un messaggio forte e chiaro, quello dell’ex ballerino di Amici, che prende le distanze dalla vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Photo Credits: Kikapress