Ilary Blasi, quel dettaglio ai piedi che non piace a tutti: ostenta troppo lusso?

Mentre Francesco Totti rilascia un'inaspettata intervista, Ilary Blasi si mostra sui social: ostenta forse troppo lusso?

Con l’arrivo di settembre si è aperto un nuovo capitolo sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che si è arricchita di nuovi dettagli e retroscena a causa dell’intervista a sorpresa rilasciata proprio da Totti al Corriere.

Nel frattempo su Instagram, Ilary continua a mostrarsi impegnata tra vacanze e famiglia. Nelle stories, la conduttrice ha mostrato nel dettaglio uno dei suoi tanti look e gli occhi degli utenti più attenti si sono soffermati su un dettaglio lussuoso: i mocassini neri firmati Prada.

“È di cattivo gusto secondo me visto il periodo ostentare così tanta ricchezza” ha commentato un utente, “Non ti sei mai esposta così, gatta ci cova: vuoi farti commiserare” ha scritto qualcun altro. “È evidente che le manca qualcosa se vuole solo ostentare il suo lusso. Si è felici anche con un vestitino comprato al mercato” ha scritto un altro utente.

In un altro video condiviso invece su Tik Tok, Ilary Blasi mostra una carrellata di tacchi alti e décolleté, tutti firmati. Anche qui i commenti non sono mancati: “Tutte bellissime e costosissime”, “Penserà che hai venduto un Rolex per comprarle”, “Si vede che non ha niente da fare”, “3000 euro di scarpe in meno di un minuto” hanno scritto alcuni utenti.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset