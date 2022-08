Ilary Blasi, il dettaglio della mano sinistra non sfugge ai più attenti. La decisione è proprio definitiva? 

I fan non si perdono un solo dettaglio della prima estate da separati di Ilary Blasi e Francesco Totti

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere alta l’attenzione sui social, dove gli utenti scorgono ogni piccolo indizio delle prime vacanze estive da separati della coppia.

Mentre Francesco Totti è stato avvistato spesso a Sabaudia, dopo il viaggio in Tanziania, Ilary Blasi è volata in Croazia via per un’altra vacanza con la figlia Isabel e la sorella.

La conduttrice sta tenendo aggiornati i suoi fan attraverso Instagram e proprio qui sarebbe spuntato un nuovo dettaglio che non lascia spazio a tante interpretazioni.

In una foto pubblicata da Ilary infatti, salta all’occhio l’assenza della fede nuziale dalla mano sinistra, un altro segno che il matrimonio con Francesco Totti è giunto al capolinea.

Nel frattempo continuano a rincorrersi le voce di un nuovo flirt per Ilary, che secondo i ben informati avrebbe perso la testa per Cristano Iovino, giovane personal trainer.

