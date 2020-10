La gattina della famiglia Totti ha finalmente partorito e le immagini dei cuccioli la fanno da padrone sui social di Ilary: non tutti però sono d'accordo sul trattamento che la conduttrice riserva ai gattini...

I fan di Ilary Blasi ricorderanno come la conduttrice aveva annunciato al marito l’arrivo dei gattini in famiglia: per un lungo istante il povero Capitano era stato in dubbio su chi fosse la donna della famiglia incinta (il tutto ovviamente a favore di social). Ora l’attesa è finita: la gattina Paola, un’esemplare di Sphynx grigio, ha dato alla luce pochi giorni fa i suoi gattini.

LEGGI ANCHE: — I gatti possono prendere il Coronavirus? Il virologo Burioni risponde e la conduttrice Mediaset s’infuria: ‘Meno intelligenti dei vostri animali’

Ilary Blasi cuccioli, le critiche dei follower

Ovviamente Paola e i suoi gattini sono diventati protagonisti delle storie su IG di Ilary, fino ad attirarle qualche critica di troppo: a quanto pare, infatti, Paola non fa che spostare i suoi micetti da un punto all’altro della casa e il suo posto preferito è l’armadio di Ilary.

https://www.instagram.com/p/CGxTs78p9mk/

Molte pagine dedicate ad Ilary Blasi hanno ripostato le sue storie e tra i commenti sono emerse subito le critiche: secondo i follower Ilary tocca troppo i gattini e disturba la mamma, che quindi non si sente sicura e li sposta.

“Troppo disturbata, lasciali soli, troppo belli“, “Ilary io ho avuto una gatta con i cuccioli . Fa cosi perché quello lo considera un posto sicuro . Se lo fa spesso mettile una scatola ai gatti piace molto .. non recuperarli, se posso consigliarti“, “Ma li volete lasciare questi mici?” sono solo alcuni dei commenti dei follower più animalisti, misti anche a commenti poco simpatici sull’aspetto della gattina Paola.

Anche secondo gli studiosi del comportamento animale le gatte tendono a spostare i cuccioli quando non si sentono sicure della sicurezza della tana scelta: un gesto istintivo, che ripetono anche se vivono in appartamento e non in mezzo ai predatori. La scelta della gattina di spostare i cuccioli proprio nell’armadio di Ilary però la dice lunga sul rapporto che ha con la padrona: tra tutti i luoghi della casa ha scelto proprio quello dove sente il suo odore come il più sicuro. I follower di Ilary (e di Paola) possono dormire sonni tranquilli: la gattina è molto amata e si sente al sicuro!