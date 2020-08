Scivolone social per Ilary Blasi che pubblica una foto su Instagram invitando i fan a fare festa: peccato le discoteche siano chiuse a causa del Covid

Anche a Ilary Blasi può capitare di scivolare in una clamorosa gaffe sui social. Proprio come successo con il suo ultimo post su Instagram in cui la conduttrice sembra impaziente di ballare sulla pista di una discoteca. Peccato che le recentissime disposizioni del governo abbiamo di fatto chiuso ogni tipo di locale da ballo, per limitare i contagi da coronavirus tornati a salire negli ultimi giorni. Così tra i fan c’è chi le fa notare il messaggio sbagliato e inopportuno lanciato con quel post, non risparmiandosi in critiche.

Ilary Blasi criticata per la foto in discoteca

Solo un anno fa, quello pubblicato da Ilary Blasi sarebbe stato un tipico post estivo. Oggi, con lo stop alla movida a causa della pandemia da Covid-19 e l’obbligo della mascherina anche all’aperto nelle ore serali e notturne (che ha fatto infuriare Daniela Martani) questo scatto ha sollevato una vera e propria polemica.

La bella moglie di Francesco Totti, infatti, è ritratta sulle scale di quella che sembra una struttura ricettiva all’aperto (alle spalle si intravede una piscina). Lo sguardo sensuale, un outifit semplice ma sexy abbastanza da mettere in risalto le sue splendide curve e poi quella caption che in tanti hanno criticato. “Facciamo festa?” chiede (ingenuamente?) ai suoi fan.

I commenti dei fan

Una domanda che in altri tempi avrebbe scatenato la fantasia dei più maliziosi, i cui commenti non sono comunque mancati. Ma scorrendo ciò che hanno scritto i follower, ci si imbatte facilmente anche in dure critiche. “Direi che non è il momento”, “Non mi sembra il periodo storico più adatto per fare sta gran festa”, “So chiusi” sono alcuni dei commenti apparsi sulla pagina di Ilary Blasi.

Ma se in molti hanno usato l’ironia, c’è anche chi accusa la conduttrice di essere un cattivo esempio nei confronti dei tanti fan che la seguono su Instagram. “In questo momento non mi sembra il caso. Oltretutto dai un messaggio sbagliatissimo” ha sbottato una utente piuttosto infastidita dal post.

Insomma, Ilary voleva portare un po’ di buon umore e si è ritrovata sommersa dalle critiche.