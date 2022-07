Ilary Blasi vicina a Cristiano Iovino? Chi è il personal trainer che infiamma il gossip

Spunta il nome del personal trainer Cristiano Iovino: sarà lui la nuova fiamma di Ilary Blasi che ha causato la separazione da Francesco Totti?

Fino a qualche giorno fa si vociferava che la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi fosse dovuta ad un tradimento di lui, oggi si narra anche di messaggini compromettenti tra la conduttrice tv e Cristiano Iovino. Ma chi sarà mai questo personal trainer dal fisico scolpito che sta infiammando i social?

Ilary Blasi e Cristiano Iovino? Si parla di una ‘vicinanza’ tra i due

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dalle pagine di Chi, Alfonso Signorini ha fatto sapere che Ilary Blasi avrebbe già un nuovo fidanzato, un ‘aitante giovane’ del quale Francesco Totti ha trovato dei ‘messaggini compromettenti‘ nello smartphone della ex moglie. Per lui la conduttrice avrebbe ‘perso la testa‘ e lo avrebbe frequentato durante le sue trasferte milanesi per andare a presentare L’Isola dei Famosi.

Fin qui nulla di nuovo, se non fosse che dai meandri del web spunta il nome del presunto uomo per il quale Ilary Blasi avrebbe perso la testa: Cristiano Iovino. Secondo quanto riportato a VeryInutilPeople, infatti, pare che la conduttrice si sia invaghita seriamente del personal trainer. Anzi, a quanto pare, avrebbe addirittura provato a portarlo nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Una prova, quest’ultima, che la mezza tresca tra i due vada avanti già da un po’ di tempo.

Ma è davvero stato questo l’innesco che ha provocato la separazione tra Totti e Ilary?

Chi è il nuovo fidanzato di Ilary?

Cristiano Iovino, intanto, non è un volto nuovo del gossip. Di mestiere personal trainer, conta poche decine di migliaia di fan su Instagram, dove infiamma l’estate con le foto del suo fisico mozzafiato.

In passato è stato il compagno di una delle troniste più amate di Uomini & Donne, ovvero Sabrina Ghio. Nella lista delle sue ex ci sono anche Alessandra Ferrara e Zoe Cristofoli ma qualche anno fa si è parlato anche di una presunta relazione con Giulia De Lellis…

Qualcuno fa notare che spesso, ultimamente, Cristiano Iovino compare online insieme ad Alessandra Gallocchio… ma sembra che lei lo chiami ‘brody‘ (fratello) indicando forse che siano soltanto amici. Ad ogni modo, sarà davvero lui la nuova fiamma di Ilary Blasi? Oppure si tratta soltanto di una speculazione un po’ gonfiata dalla fantasia dei fan?

