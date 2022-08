Ilary Blasi, la clausola di Totti per la separazione: c’entrano i tre figli

La fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta tenendo alta l’attenzione del mondo del gossip italiano, ma ora spunta una clausola […]

La fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta tenendo alta l’attenzione del mondo del gossip italiano, ma ora spunta una clausola sulla separazione che in molti non si aspettavano. Di cosa si tratterà mai?

LEGGI ANCHE :– Vanessa Incontrada, in crisi con il marito? La diversa decisione rispetto a Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Ilary Blasi e la clausola di separazione con Totti

Partiamo dal principio. Nonostante gli annunci, Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno ancora avviato le pratiche della separazione, anche se sembra che ci sia una clausola particolare dettata proprio dall’ex capitano della Roma.

A fare qualche rivelazione a riguardo è il settimanale Nuovo Tv, secondo il quale l’eterno numero 10 giallorosso avrebbe in qualche modo “imposto” ad Ilary di rimanere ad abitare a Roma. Sembra una condizione iniqua e alquanto arbitraria, ma dietro c’è una ragione importante.

Il perché di quella condizione imposta da Totti: c’entrano i figli

Il motivo di questa condizione tanto stringente è presto detta: Francesco vuole continuare a stare vicino ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel che, secondo altre indiscrezioni, sembrano destinati a continuare a vivere nella mega villa della ormai ex coppia all’Eur.

In questo modo, con la clausola di separazione imposta da Francesco Totti, lui ed Ilary potrebbero alternarsi nel vivere ancora con i figli, invece di far loro trascorrere una settimana con la mamma ed una con il papà. Circostanze da concordare in un secondo momento, ovviamente in base ai rispettivi impegni di lavoro.

Ma se davvero questa clausola fosse confermata, il trasferimento di Ilary Blasi a Milano rischia davvero di saltare? La conduttrice televisiva, infatti, avrebbe voluto traslocare nel capoluogo lombardo per stare più vicina agli studi Mediaset di Cologno Monzese… A questo punto cosa accadrà? La conduttrice tv continuerà davvero a vivere a Roma?

Photo Credits: Kikapress