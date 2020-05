Ilary Blasi porta a casa una dolce capra tibetana ma l'idea non piace ai fan che la criticano: "Non tenerla in casa, soffre!"

Nuovo arrivato in casa Totti. Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram la foto di una capra tibetana che da oggi farà parte della famiglia. Dopo il gatto sfinge, un nuovo amico a quattro zampe irrompe tra le mura domestiche della celebre coppia. Ma i fan della conduttrice, non sembrano molto contenti della scelta. Francesco, invece, ancora non si è espresso.

Ilary Blasi porta a casa una capra tibetana

La foto che la moglie di Totti ha condiviso nelle IG Stories è dolcissima. Lo scatto mostra la figlia più piccola Isabel che tiene in braccio il docile animaletto. Come spiegato dalla stessa Ilari Blasi, Isabel sta coccolando un esemplare di capra tibetana, che a quanto pare abiterà in casa Totti.

Se lei e i suoi figli sembrano entusiasti del nuovo arrivato, l’uomo di casa potrebbe non esserne invece felice. Nei giorni scorsi, infatti, quando Ilary adottò un gatto Canadian Sphynx, famoso per essere senza pelo, non fu particolarmente felice. Sulla capretta, l’ex capitano della Roma non si è ancora pronunciato. Non a caso c’è chi chiede: “Ma tuo marito stavolta è d’accordo????”

I commenti dei fan

Hanno detto la loro, invece, molti follower della conduttrice. Tra i commenti apparsi sulla pagina Instagram gestita dai fan di Ilary Blasi, ce ne sono alcuni davvero critici dopo la foto della capra tibetana. I fan ritengono infatti che l’animale non sia adatto a un ambiente domestico. “Ma no dentro casa soffre, ma non hai un giardino? Non me lo aspettavo da te” scrive ad esempio qualcuno.

E ancora: “Noooo le caprette in casa soffrono devono stare in compagna all’aria aperta”, “Molto bella ma non manda cattivo odore in casa??”, Infine, c’è anche chi si prodiga in preziosi consigli: “Occhio che la capretta mangia pure i calzini!”.

C’è da dire che negli ultimi anni, si è sempre più diffusa la tendenza ad allevare la capretta tibetana come animale da compagnia. Questo perché è particolarmente socievole e affettuosa e gli esperti la ritengono indicata per i bambini, tant’è che si trova spesso negli zoo e nelle fattorie didattiche.