Ilary Blasi prende l’aereo ma non è quello di Totti: ecco dove è volata in queste ore

Ilary Blasi prende l'aereo senza Francesco Totti: tra un rumor e l'altro ecco dov'è andata tutta sola la conduttrice tv

Su Ilary Blasi e Francesco Totti i rumors sono sempre tantissimi, specie ora che la conduttrice televisiva ha mostrato alcune storie mentre parte in aereo ma senza il marito. Ma dove sarà mai andata la bella Ilary? E come mai Er Pupone non era con lei?

Ilary Blasi ha preso un aereo senza Francesco Totti. Dove si sarà mai recata la conduttrice tv? E perché mai il marito non era con lei? Photo Credits: Kikapress

Ilary Blasi in aereo senza Totti: cosa è successo?

Andiamo con ordine. Su Instagram, Francesco Totti ha rivelato di avere un aereo presonalizzato. Si tratta di un airbus A330 dedicato all’eterno capitano della Roma da parte dei tifosi. L’aereo porta il nome di Totti ed è totalmente azzurro, la livrea della Nazionale di Calcio Campione del Mondo nel 2006. Lui ha ringraziato ITA Airways e i tifosi per questa dedica così speciale. Peccato che l’aereo che abbia preso sua moglie non sia stato proprio quello…

Ilary Blasi, infatti, ha pubblicato alcune Instagram Stories nella quale la si vede salire su un aereo e guardare fuori da un oblò, dal quale si vedono chiaramente le ali firmate Alitalia, sebbene non si tratti del velivolo azzurro dedicato al marito.

Ma dove andava Ilary tutta sola? Perché mai è partita in aereo senza Totti? La verità è presto svelata nelle sue stesse Instagram Stories. La Blasi si è recata probabilmente a Milano per girare gli spot promozionali e per partecipare a un Photo Shooting in occasione dell’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, previsto per il 21 marzo 2022.

Photo Credits: Kikapress