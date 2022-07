Ilary Blasi e quei ‘mi piace’ misteriosi all’ex allievo di Amici: chi è lui e cosa si vocifera sui social

Ilary Blasi ha perso la testa per un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi? Il misterioso scambio di like stuzzica la fantasia dei fan

La fine della storia d’amore e del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha colpito davvero tutti. L’ex ed eterno capitano della Roma sembra avere già una nuova fiamma individuata dalle testate di gossip in Noemi Bocchi, appassionata di padel come lui. Su Ilary Blasi, invece, non c’erano stati rumors troppo eclatanti rispetto ad un possibile uomo diverso da Totti, anche se nelle ultime ore sta spuntando il nome di un certo ex allievo di Amici. Di chi si tratterà mai?

Ilary Blasi insieme ad un ex ballerino di Amici dopo la separazione da Totti?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, simbolo dell’accoppiata letterina-calciatore tanto in voga negli anni 2000, è partita la caccia alla possibile nuova fiamma della conduttrice de L’Isola dei Famosi.

In particolare, il settimanale Chi ha annunciato che pubblicherà le foto di un “giovane aitante” per il quale la presentatrice tv avrebbe perso la testa. Giovane che in molti avrebbero individuato in un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi che, a quanto pare, avrebbe fatto breccia nel cuore di Ilary Blasi.

Il ragazzo in questione è Alessio La Padula, ballerino concorrente della quindicesima edizione di Amici nel 2016 e parte del corpo di ballo del talent di Canale 5 nell’edizione 2019/2020.

Alessio ‘beccato’ su Instagram: lo scambio di like con Ilary

Su Instagram, Alessio è stato ‘beccato‘ a scambiarsi like a raffica con la Blasi e, al contempo, ha addirittura commentato un post della conduttrice tv con un cuore rosso.

Indizi che stuzzicano la fantasia dei fan, anche se alcuni notano che tra l’ex ballerino di Amici e Ilary Blasi ci sia una differenza di età di 15 anni esatti. L’ormai ex di Totti ha infatti 41 anni, mentre La Padula ne compirà 26 a settembre.

Ma come si sarebbero conosciuti? Qualcuno lancia l’ipotesi del programma Star in the Star, andato in onda dal 16 settembre al 14 ottobre 2021 su Canale 5. A condurlo c’era Ilary Blasi e nel corpo di ballo c’era Elena D’Amario, nota ballerina del pubblico di Amici ed ex fidanzata di Alessio La Padula… Insomma, le occasioni sembrano non essere mancate. Le speculazioni del web corrisponderanno alla verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset