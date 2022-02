Ignazio Moser, quanto costano i jeans da lui firmati? Il prezzo da pagare per indossare un jeans del fidanzato di Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser ha deciso di lanciare un nuovo business, diventando così imprenditore di se stesso.

Ignazio Moser ha deciso di lanciare un nuovo business, diventando così imprenditore di se stesso.

LEGGI ANCHE : — Ignazio Moser lancia la sua linea di jeans: Aldo Montano, Vieri, Zorzi. Ecco i super ospiti presenti all’inaugurazione

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez infatti ha lanciato sul mercato una nuova linea di jeans in denim che porta il suo nome: Moser Project. Si tratta di una capsule collection realizzata per Handpicked, e firmata proprio da Ignazio.

I jeans di Ignazio Moser

Ora che la collezione è stata ufficialmente lanciata, con tanto di festa e inaugurazione a Milano, l’ecommerce è attivo ed è possibile acquistare uno dei jeans della collezione. Quanto costano?

Stando alle informazioni che si trovano sul sito ufficiale del brand, quella di Ignazio è un’edizione limitata di jeans in denim a 5 tasche e sono Made in Italy. I Jeans vanno dai 219 ai 330 euro e alcuni modelli sono già sold out.

Foto: Kikapress