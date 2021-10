Ignazio Moser, problemi di salute: abbandona i social. Come sta il fidanzato di Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser ha dei problemi di salute e ha deciso di prendersi una pausa dai social. Ecco come sta il fidanzato di Cecilia Rodriguez

Piccoli problemi di salute per Ignazio Moser, che ha annunciato di lasciare temporaneamente i social: ma come sta l’ex concorrente del Grande Fratello Vip? E, soprattutto, cosa ha detto della cosa Cecilia Rodriguez, sua fidanzata?

Ignazio Moser ha dei piccoli problemi di salute: l'annuncio del figlio di Francesco Moser è arrivato via social, ma senza alcun commento da parte di Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser lascia i social per problemi di salute: ecco come sta

Andiamo con ordine. In una Instagram Stories, Ignazio Moser ha annunciato una pausa dai social, scrivendo un messaggio molto chiaro: “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”.

Neppure lui, dunque, sa ancora a cosa sono dovuti i suoi problemi di salute, mentre i suoi fan gli stanno facendo sentire tutto il loro supporto.

Nel frattempo, però, a commentare le condizioni di salute di Ignazio Moser non è ancora arrivato alcun messaggio di Cecilia Rodriguez che, anzi, è ben lontana dal fidanzato. La sorella di Belen, in questi giorni, è a Parigi per partecipare al fashion show di Messika, il brand di gioielli e orologi di Kate Moss.

Dalla capitale francese, Cechu sta postando tantissimi post e storie… ma non ha fatto ancora nessun accenno a Ignazio. Di certo, però, gli avrà fatto sentire tutto il suo supporto in privato. Siamo sicuri che tornerà presto in Italia per stargli vicino e assicurarsi che non sia niente di grave!

